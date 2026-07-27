В кинотеатре Барнаула произошел пожар

В кинотеатре "Премьера" на улице Крупской в Барнауле в понедельник произошел пожар, людей из здания эвакуировали, причина устанавливается.

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По информации регионального главка МЧС, на момент прибытия экстренных служб из окон первого этажа кинотеатра шел дым. К счастью, в понедельник досуговое заведение не работало.

Очаг возгорания был обнаружен в комнате охраны, площадь возгорания составила 25 кв. м. Самостоятельно из "Премьеры" эвакуировались 10 человек, еще семь человек были спасены пожарными.

На месте работают четыре звена газодымозащитной службы, 35 человек личного состава, 13 единиц техники. Сейчас открытое горение ликвидировано, пострадавших, по предварительным данным, нет.