Мужчина привез труп застреленного кредитора в отдел полиции

Уроженец Азербайджана осужден Московским областным судом за убийство своего приятеля. Труп погибшего кавказец привез к зданию отдела полиции.

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Как сообщили «МК» в прокуратуре Московской области, ЧП произошло в июле 2024 года. 45-летний гражданин встретился со своим знакомым, у которого до этого занял более 450 тысяч рублей. Отдать долг он не смог, поэтому решил расправиться с кредитором. Должник предложил ему сесть в машину, а затем расстрелял 41-летнего пассажира из пистолета «ТТ». Затем убийца приехал в отдел полиции и продемонстрировал труп стражам порядка, а также выдал им оружие.

За умышленное убийство мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы.