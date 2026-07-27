ФТС пресекла контрабанду сигарет на метеошарах в Калининграде

В Калининградской области двое россиян попытались переправить партию нелегального табака за границу, используя воздушные шары с GPS-трекерами и попутный ветер, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет, которые злоумышленники планировали отправить в Литву по воздуху, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах», – уточнили там.

Для осуществления задуманного двое граждан ночью прибыли в приграничный лес. Они заранее изучили прогноз погоды, атмосферное давление и направление ветра. Товар поместили в картонные коробки, оборудованные датчиками слежения для точного определения места приземления.

По их расчетам, ветер должен был доставить груз на сопредельную территорию.

План сорвали сотрудники ведомства, обнаружившие мужчин вместе с готовыми к запуску шарами и микроавтобусом, где хранились газовые баллоны. На месте изъяли 3,5 тыс. пачек, еще три тысячи нашли в сарае одного из задержанных. Стоимость партии оценили почти в 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае литовская полиция задержала членов преступной группы контрабандистов с метеошарами.

В январе силовики республики обнаружили восемь приземлившихся зондов с белорусскими сигаретами.

Осенью прошлого года массовый запуск подобных аппаратов сорвал работу аэропорта Вильнюса.