На Эльбрусе нашли тела остальных погибших боснийских альпинистов

Тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших во время восхождения на Эльбрус в составе группы, обнаружили спасатели. Их готовят к спуску, сообщили ТАСС в эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

"Место нахождения тел известно. Ребята их обнаружили. Сейчас готовят к спуску. Предположительно, это боснийские альпинисты", - рассказал ТАСС руководитель отряда Абдуллах Гулиев.

Он также добавил, что погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет спасателям осуществлять работы.