На Эльбрусе возобновили поиск и эвакуацию тел альпинистов

Сразу две спасательные операции возобновились на Эльбрусе. Об этом Zvezdanews заявили в пресс службе МЧС Кабардино-Балкарии.

«Спасатели в количестве одиннадцати человек Эльбрусского спасотряда, а также спасатели Кавказа РФ обследуют склон и седловину Эльбруса для поиска и эвакуации тел», - отметил начальник пресс-службы Кантемир Беров.

Напомним, группа альпинистов из Боснии и Герцеговины сбилась с маршрута при восхождении вечером 24 июля. Один из туристов спустился с горы и сообщил, что двое его товарищей скончались. Сотрудники нашли одного выжившего и тела троих альпинистов. Эвакуировать погибших не смогли из-за пурги и шквалистого ветра.

Также накануне поступила информация о том, что в районе хижины Red Fox на высоте 5300 метров два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области попросили о помощи. К моменту прибытия спасателей один турист скончался.

«Непогода - это пурга, шквалистый ветер не позволили вчера эвакуировать тело альпиниста вниз. Сегодня также возобновлены работы по спуску и эвакуации тела вниз. Дальнейшая информация уточняется», - сообщил Беров.

Ранее с Эльбруса спасатели эвакуировали пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего погибшего сына. Они сорвались на высоте около 4 200-4 600 метров.