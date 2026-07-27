Суд запретил выдавать лицензию на оружие водителю-лихачу
Многократные штрафы за нарушение правил дорожного движения могут стать препятствием для получения лицензии на приобретение оружия. Нестандартное решение вынес Первый кассационный суд: он отказал водителю-лихачу, к тому же ранее судимому по «наркотической» статье УК, в праве на покупку ружей.
Как стало известно «МК», изначально Городищенский районный суд Пензенской области принял такое же решение. Служители Фемиды рассмотрели иск гражданина, который пытался оспорить решение местного ОМВД об отказе ему в выдаче лицензии.
Районный судья изучил биографию истца, выяснил, что тот не раз превышал скорость за рулем, за что наказывался штрафами, и имеет судимость по статье 228 часть 1 УК ("Приобретение наркотиков без цели сбыта"). Законник резонно решил, что полицейские правы: такой человек может быть опасен, и ему не стоит брать в руки оружие. Однако в Пензенском областном суде сочли иначе. Там пришли к выводу, что судимость у человека уже погашена, а сам факт нарушения ПДД еще не свидетельствует о повышенной агрессии истца. Поэтому Управлению Росгвардии по Пензенской области поручили выдать клиенту лицензию.
В Первом кассационном суде, разобрав это дело, согласились с мнением районного суда. Нежелание истцом соблюдать ПДД говорит о том, что он может нарушать закон и при владении огнестрельным оружием, а это тем более опасно для жизни других людей. Поэтому лицензию истец все-таки не получит.