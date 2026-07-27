Суд запретил выдавать лицензию на оружие водителю-лихачу

Многократные штрафы за нарушение правил дорожного движения могут стать препятствием для получения лицензии на приобретение оружия. Нестандартное решение вынес Первый кассационный суд: он отказал водителю-лихачу, к тому же ранее судимому по «наркотической» статье УК, в праве на покупку ружей.

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Как стало известно «МК», изначально Городищенский районный суд Пензенской области принял такое же решение. Служители Фемиды рассмотрели иск гражданина, который пытался оспорить решение местного ОМВД об отказе ему в выдаче лицензии.

Районный судья изучил биографию истца, выяснил, что тот не раз превышал скорость за рулем, за что наказывался штрафами, и имеет судимость по статье 228 часть 1 УК ("Приобретение наркотиков без цели сбыта"). Законник резонно решил, что полицейские правы: такой человек может быть опасен, и ему не стоит брать в руки оружие. Однако в Пензенском областном суде сочли иначе. Там пришли к выводу, что судимость у человека уже погашена, а сам факт нарушения ПДД еще не свидетельствует о повышенной агрессии истца. Поэтому Управлению Росгвардии по Пензенской области поручили выдать клиенту лицензию.

В Первом кассационном суде, разобрав это дело, согласились с мнением районного суда. Нежелание истцом соблюдать ПДД говорит о том, что он может нарушать закон и при владении огнестрельным оружием, а это тем более опасно для жизни других людей. Поэтому лицензию истец все-таки не получит.