Трусливая собака спасла ребенка от крупного волка ценой своей жизни

В Италии домашняя собака ценой жизни спасла ребенка от крупного волка в области Тоскана. Об этом сообщает Need To Know.

Томмазо и Паула готовили барбекю возле своего дома в деревне Орбиччано. Женщина была на кухне, мужчина жарил мясо, а их маленький сын играл в саду с собакой по кличке Дестени. В этот момент крупный волк весом около 70 килограммов выскочил из леса и попытался напасть на ребенка.

На защиту мальчика встала Дестени, которая была примерно в три раза легче его. Паула услышала визг, выбежала на улицу и увидела, что волк вцепился в горло собаке и потащил ее в лес «как кролика». Супруги последовали за хищником, и заметили Дестени без признаков жизни у ручья, когда уже стемнело. Они побоялись забрать ее, так как волк мог быть рядом. На следующее утро от их питомицы остались только голова, лапа и хвост.

«Она спасла меня и сына, — говорит Томмазо Дестени. — Она всегда была трусихой и лаяла на незнакомцев. Но в тот момент она была бесстрашна». Мужчина рассказал, что они приютили собаку семь лет назад после того, как кто-то выбросил ее на улицу в пакете.

Местные экологи заявили, что в Тоскане обитает около тысячи волков и с недавних пор они начали все чаще появляться около жилья.

Ранее сообщалось, что в Индии бездомная собака ценой жизни спасла 30 детей. Она бросилась на ядовитую змею, которая заползла в детский сад.