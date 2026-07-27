Жертвами аномальной жары в Испании стали более 3,8 тыс. человек

Рекордное за 65 лет потепление в Испании спровоцировало массовую гибель людей и разрушительные лесные пожары, уничтожившие около 150 тысяч гектаров территории.

Свыше 3,8 тыс. человек скончались в королевстве в 2026 году на фоне экстремально высоких температур, передает ТАСС.

Председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил эти данные во время выступления в Мадриде. Он уточнил, что лесные пожары выжгли около 150 тыс. гектаров земель, при этом погибли 13 человек.

«Цифра погибших из-за жары в Испании достигает, согласно оценкам, более 3,8 тыс. человек», – подчеркнул премьер.

Климатический кризис сильнее всего бьет по наименее защищенным слоям населения, добавил политик. Пожилые люди, дети, работники на открытом воздухе и граждане с хроническими заболеваниями оказались под наибольшим ударом стихии.

Первая половина текущего года признана самой теплой за последние 65 лет. Июнь занял второе место среди самых жарких первых месяцев лета за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2025 года.

Ранее сообщалось, что июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек.

Избыточная смертность из-за погодных аномалий в странах Западной Европы составила чуть больше 14 тыс. человек.

Масштабные лесные пожары вынудили более 115 тыс. испанцев покинуть свои дома.