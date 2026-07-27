В Петербурге оштрафовали прицепившего коляску с ребенком к электросамокату

Госавтоинспекция в Санкт-Петербурге привлекла к административной ответственности в виде штрафа мужчину, который вез по улице коляску с ребенком, прицепив ее к электросамокату. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Один из любителей "быстрой езды" на СИМ решил превратить электросамокат в буксир... для детской коляски с ребенком. Подобные "лайфхаки" - это не креатив, а преступная беспечность. <...> Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие было заснято на видео одним из очевидцев, ролик был опубликован в интернете. Проанализировав метаданные публикации и подключив камеры городского комплекса "Безопасный город", сотрудники ДПС смогли оперативно установить личность нарушителя.