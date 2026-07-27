La Sexta назвал лесной пожар в Авиле крупнейшим в истории Испании

Лесной пожар, бушующий в испанской провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), уже считается самым масштабным за всю историю наблюдений в стране. Об этом сообщил телеканал La Sexta.

По его информации, площадь возгорания составляет около 50 тыс. га. Пожары также бушуют в провинции Толедо и автономном сообществе Мадрид. Общая площадь трех возгораний достигла 77 тыс. га.

Из соображений безопасности были эвакуированы десятки тысяч людей. Все еще перекрыто движение по ряду дорог.

Ранее власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид, а также в провинциях Авила и Толедо из-за ситуации с лесными пожарами.