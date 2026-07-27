Сообщник мошенников задержан при обыске в московской квартире

Хищение 3,6 млн рублей удалось предотвратить сотрудникам полиции на северо-востоке Москвы.

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Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Широкая. 17-летней дочери хозяйки квартиры написали сообщение о доставке букета и попросили назвать код из СМС.

После этого псевдосотрудники силовых структур заставили девушку покинуть квартиру для «обыска», оставив ключи. Подозреваемый был задержан при попытке забрать деньги из семейного сейфа. Возбуждено уголовное дело.