ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, шпионившего для Новой Зеландии

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Хабаровска 1971 года рождения, который занимался шпионажем в пользу разведки Новой Зеландии.

Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Он подозревается в государственной измене.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о задержании жителя Санкт-Петербурга, который собирал данные об ОПК России для разведки Украины.