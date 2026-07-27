Названа причина гибели людей на Эльбрусе

Отсутствие правильного планирования и нужной реакции на негативный прогноз погоды стали причинами трагических смертей альпинистов на Эльбрусе. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Это трагедия, - сказал Яковенко. - Явно не оценивают погодные условия и свои возможности. Все наши российские группы, кто адекватно оценил, спокойно спустились и не пошли. А остальные, в том числе иностранцы - достаточно опытные альпинисты, решили, что справятся с этим, не оценили свои возможности".

Еще один турист погиб при восхождении на Эльбрус, его тело не могут эвакуировать

Как ранее сообщал ТАСС, на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей было установлено, что один человек погиб. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что погибший альпинист шел на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су.

Его обнаружили волонтеры. Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проведение проверки. Также сообщалось, что на Эльбрусе найдены тела трех иностранных альпинистов.