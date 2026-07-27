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В Федерации альпинизма России назвали причину гибели людей на Эльбрусе

ТАССиещё 3

Отсутствие правильного планирования и нужной реакции на негативный прогноз погоды стали причинами трагических смертей альпинистов на Эльбрусе. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Названа причина гибели людей на Эльбрусе
© ТАСС
"Это трагедия, - сказал Яковенко. - Явно не оценивают погодные условия и свои возможности. Все наши российские группы, кто адекватно оценил, спокойно спустились и не пошли. А остальные, в том числе иностранцы - достаточно опытные альпинисты, решили, что справятся с этим, не оценили свои возможности".

Еще один турист погиб при восхождении на Эльбрус, его тело не могут эвакуировать

Как ранее сообщал ТАСС, на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей было установлено, что один человек погиб. В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что погибший альпинист шел на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су.

Его обнаружили волонтеры. Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проведение проверки. Также сообщалось, что на Эльбрусе найдены тела трех иностранных альпинистов.