Блогер, записавшая признание о муже и дочери, найдена убитой

Блогер, всегда пропагандировавшая материнство и семейные ценности, рассказала тысячам своих подписчиков, что на самом деле ее муж был педофилом. Спустя 12 дней 43-летняя женщина была застрелена.

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Трагедия произошла в США, штат Оклахома.

Перед этим инфлюенсер Сара Гилсон внезапно заявила на видео, что готовится к тому моменту, "когда Netflix выпустит документальный фильм" о ее "будущем бывшем муже, который, как выяснилось, является педофилом".

Подпись к посту гласила: "Хотелось бы, чтобы это была шутка".

Однако спустя время супругов Гилсон нашли мертвыми в их доме. Женщину, как передает Metro, застрелил муж, после чего он, предположительно, покончил с собой.

"Тела 43-летней Гилсон и ее 48-летнего мужа Джереми были обнаружены в доме их сыном", - уточняет издание.

До своей смерти Сара обвинила Даффи в опубликованном видео в совращении их 15-летней дочери. Сообщается, что девочка играла в молодежной баскетбольной команде, которую тренировал супруг блогерши.

Даффи звал ребенка в свой гостиничный номер во время поездки на турнир, предлагал деньги "за молчание". Судя по всему, о наклонностях мужа блогер узнала задолго до того, как решилась на публикацию видео.