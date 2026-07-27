Женщина ранила ножом своего мужа во время пьяной ссоры в Люберцах

Полицейские задержали в Люберцах женщину, которая подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть МУ МВД России «Раменское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1990 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на ул. Кирова, между потерпевшим и его супругой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего женщина нанесла мужчине ножевое ранение», – говорится в сообщении.

Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска, ей оказалась 32-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).