Супруги погибли при воздушной атаке в Ростове-на-Дону

Два человека погибли в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — сообщил он.

Слюсарь выразил соболезнования близким погибших, а также поддержку пострадавшим, подчеркнув, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.