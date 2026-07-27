После нападения на контролера на западе Москвы завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который напал на контролера на западе Москвы и препятствовал его работе. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке СК.

"Кунцевским межрайонным следственным отделом СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении иностранного гражданина", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 17 июля контролер ГКУ "Организатора перевозок" Москвы пресекал безбилетный проезд пассажира. В ход проверки вмешался посторонний мужчина, не имевший отношения к ситуации, он препятствовал работе контролера. Понимая, что перед ним представитель власти при исполнении, мужчина напал на контролера и применил к нему насилие.

Следователи столичного СК провели с фигурантом необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение.