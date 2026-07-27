На Камчатке зафиксировали 20 афтершоков за неделю

Двадцать афтершоков после июльского землетрясения 2025 года произошло на Камчатке за неделю, два из них ощущались в населенных пунктах силой до четырех баллов, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 20 сейсмособытий, два из которых ощущались в населенных пунктах силой до 3 и 4 баллов", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Уровень сейсмичности остается фоново повышенным.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров.