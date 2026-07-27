В двух районах Калмыкии тушат степные пожары

Специалисты ликвидируют степные пожары в двух районах Калмыкии, удалось локализовать очаги. Об этом в своем канале в "Максе" сообщил глава республики Бату Хасиков.

"Очаги степных пожаров в Октябрьском и Малодербетовском районах Калмыкии локализованы. Нахожусь на постоянной связи с главами РМО и руководством Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия. Благодаря слаженным действиям всех служб удалось локализовать очаги возгорания. Сейчас специалисты продолжают работу, принимая все необходимые меры, чтобы не допустить повторного распространения огня", - написал он.

Хасиков отметил, что поручил развернуть республиканский резерв техники для помощи районам. После окончания работ муниципалитеты оценят ущерб, главы районов проведут встречи с фермерами, хозяйство которых затронул огонь. Это позволит определить необходимые меры поддержки.