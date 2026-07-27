Глава ТЭС Сергей Бейм обвинен в хищении более 1,1 млрд рублей

Совладельцу крупнейшей крымской сети АЗС — группы компаний ТЭС — Сергею Бейму предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении более 1,1 млрд рублей при исполнении контрактов на поставку топлива в Крым. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.

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По версии следствия, Бейм и его сообщница Марина Пяткова завысили стоимость фрахта железнодорожного парома, который использовался для доставки топлива через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Компания "Аврора" заключила с ФГУП НИКИМП десять контрактов, в рамках которых паром "Конро-трейдер" выполнил 369 рейсов.

Как отмечает следствие, первоначально ущерб оценивался в 224 млн рублей по одному контракту, однако после проверки Федерального казначейства сумма обвинения была увеличена до более чем 1,1 млрд рублей по всем десяти договорам.

Бейм и Пяткова не признают своей вины. 2 июля сообщалось, что сына одного из крупнейших уральских промышленников Юрия Ставицкого задержали за коммерческий подкуп на сумму 162 млн рублей.