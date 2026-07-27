Названо число пострадавших в Белгороде после атаки ВСУ

В результате массированной атаки вооруженных сил Украины на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Атака произошла в ночь с 26 на 27 июля, когда несколько ракет попали в жилые районы города. По данным местных властей, среди пострадавших есть граждане, получившие ранения различной степени тяжести.

Власти региона организовали экстренную помощь для всех пострадавших и начали расследование инцидента.