Названо число пострадавших в Белгороде после атаки ВСУ

В Белгороде 12 человек ранены, включая детей, после атаки ВСУ
В результате массированной атаки вооруженных сил Украины на Белгород пострадали 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Атака произошла в ночь с 26 на 27 июля, когда несколько ракет попали в жилые районы города. По данным местных властей, среди пострадавших есть граждане, получившие ранения различной степени тяжести.
Власти региона организовали экстренную помощь для всех пострадавших и начали расследование инцидента.