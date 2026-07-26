Пушилин: двое мирных жителей ДНР погибли при атаках ВСУ за минувшие сутки

Двое мирных жителей погибли, еще 14 ранены в ДНР в результате ударов беспилотников ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в "Максе".

"2 человека погибли, еще 14 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал он.

Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки погибли водитель и пассажир рейсового автобуса после удара БПЛА ВСУ, семь человек получили ранения. Еще четыре человека пострадали в Центрально-Городском районе города после атаки на машину скорой помощи, в Калининском районе ранен мужчина. От ударов украинских формирований пострадали еще два человека на трассе Донецк - Мариуполь и в Зугрэсе.