Унесенное потопом тело художницы нашли спустя 2 недели в Прикамье

Тело 28-летней художницы Олеси Косаревой, которую две недели искали после разрушительного наводнения в Пермском крае, нашли в 40 километрах от села Кын. Девушку унесло течением вечером 10 июля, когда мощный поток воды сорвал веранду ее дома. О завершении поисков сообщили волонтеры и мать погибшей, пишет 59.ru.

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Наводнение обрушилось на село после сильных дождей. Реки вышли из берегов, снесли мосты, бани и автомобили. В тот день Олеся вместе с матерью пришла домой, чтобы забрать вещи.

Когда женщины уже собирались уходить, дом начал сползать к реке, а течение оторвало веранду вместе с ними. Мать смогла выбраться на берег, а Олесю с рюкзаком унесло водой.

Поиски продолжались две недели. Девушку искали сотрудники МЧС с помощью квадрокоптеров, а местные жители и волонтеры ежедневно обследовали реку на лодках.

Тело художницы обнаружили 26 июля. В телеграм-канале, где Олеся публиковала свои работы, ее мать оставила короткое сообщение: "Нашли тело. Прощай, дочка".

Один из участников поисков Лев Каменский рассказал изданию журналистам, что в этот день группа решила обследовать район реки Сылвицы, расположенный примерно в 40 километрах от Кына. После того как уровень воды снизился, стали видны участки берега, куда течение вынесло обломки заборов, бань и другой мусор.