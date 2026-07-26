В аэропорту Валенсии от удара молнии пострадали девять человек

Девять человек пострадали от удара молнии в международном аэропорту имени Артуро Мичелена в венесуэльском городе Валенсия. Об этом сообщил Автономный институт аэропортов штата Карабобо Венесуэлы.

Согласно официальному сообщению, во время тропического ливня разряд молнии попал в зеленую зону аэропорта. Ранения получили четыре сотрудника Боливарианской национальной гвардии и пять работников сервисных компаний аэропорта. Им оказана медицинская помощь, состояние здоровья пострадавших оценивается как стабильное.

Припаркованные в аэропорту самолеты повреждений не получили.

Международный аэропорт в Валенсии активно используется для сообщения с зарубежными странами, так как получивший повреждения в результате землетрясения 24 июня международный аэропорт в Майкетии закрыт для коммерческих рейсов.