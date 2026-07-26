Удар ногой по беззащитному животному: в Калифорнии разгорелся скандал

В Калифорнии начато расследование по факту жестокого обращения с морским львом, занесённым в список охраняемых видов. Как сообщает телеканал NBC, инцидент произошёл 22 июля на набережной в районе бухты Ла-Хойя. На распространившемся в сети видео запечатлён мужчина, который нанёс несколько ударов ногой по животному, пытавшемуся укрыться от агрессора.

Служба морского рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже подключилась к расследованию. По словам представителя NOAA Рейчел Хагер, личность злоумышленника пока не установлена, однако правоохранители продолжают активные поиски.

Нападение на морского льва, который является охраняемым видом, может повлечь за собой серьёзные правовые последствия.

На видеозаписи видно, как мужчина без причины атакует животное, которое мирно сидело на краю набережной. Даже когда морской лев попытался уйти, агрессор продолжил преследование и нанёс ему новые удары. Эксперты NOAA отмечают, что подобные действия являются грубым нарушением федерального закона о защите морских млекопитающих.

Ведомство призывает всех, кто располагает информацией о личности нападавшего, обратиться в NOAA или местные правоохранительные органы. Случаи жестокого обращения с морскими животными в Калифорнии фиксируются регулярно, однако данный инцидент вызвал особый резонанс из-за его циничности и агрессивности. Расследование продолжается.