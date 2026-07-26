Отдыхающие спасли женщину, перевернувшуюся на сапборде во время шторма

Женщина едва не утонула во время катания на сапе в шторм в Перми. На район обрушился сильный ливень, сопровождавшийся шквалистым ветром и градом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, в этот момент отдыхающие заметили, что в середине реки перевернулась женщина, катавшаяся на доске без спасательного жилета. При этом в воде вместе с ней находился и ее сын. Течение унесло мальчика на несколько метров, однако ему удалось самостоятельно добраться до доски и удержаться на ней.

Мужчина из семьи очевидцев, не раздумывая, бросился в реку, доплыл до тонущей женщины и благополучно доставил ее на берег. Для этих людей это уже второй случай оказания помощи на воде за текущее лето. Ранее сообщалось, что эта же семья спасла из реки Кама тонущего барана, говорится в публикации.

Ранее на Волге в Зеленодольском районе Татарстана 22-летняя девушка без прав на вождение гидроциклом врезалась в группу из трех сапбордистов, в результате чего погиб 35-летний солист государственного оркестра республики.