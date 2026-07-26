С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Тулы

Спасатели эвакуировали альпиниста из Тулы, который попросил о помощи во время восхождения на Эльбрус, сообщили в региональном МЧС.

"По состоянию на 20:30 мск спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста на поляну Азау, в медицинской помощи не нуждается. На работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - отметили в МЧС.

Спуск тела его погибшего напарника планируется 27 июля.

Как ранее писал ТАСС, на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи.

Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей было установлено, что один человек умер.

В прокуратуре Кабардино-Балкарии пояснили, что погибший альпинист шел на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры.

Следственное управление по Кабардино-Балкарии организовало проведение проверки.