Полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своего коллеги

В индийском штате Мадхья-Прадеш двое полицейских предстанут перед судом за похищение и изнасилование 17-летней дочери своего коллеги. Об этом 24 июля сообщает The Times of India.

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По данным следствия, оба фигуранта — женатые полицейские констебли — разработали план нападения на дочь сослуживца.

Они связались с 17-летней школьницей, которая учится в 10-м классе, и пригласили её на празднование дня рождения. Девушка, доверившись знакомым полицейским, согласилась прийти.

Встреча состоялась в среду вечером. Вместо обещанного праздника полицейские заманили школьницу в уединённое помещение, где один из них изнасиловал её, пока второй стоял на страже и следил, чтобы никто не помешал.

После того как о преступлении стало известно, полиция арестовала обоих подозреваемых. Им предъявлены обвинения в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Расследование продолжается.