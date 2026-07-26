Тела двоих погибших боснийских альпинистов эвакуировали с Эльбруса

Спасатели эвакуировали тела двух боснийских альпинистов, погибших при восхождении на гору Эльбрус. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

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По словам представителей ведомства, поиски еще трех пропавших участников этой же группы из Боснии и Герцеговины временно приостановили. Из-за сложных погодных условий, которые делают работу спасательных служб невозможной и опасной для их жизни, поисково-спасательные мероприятия отложены до 27 июля.

— Непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили найти и эвакуировать тела остальных трех альпинистов, — передает РИА Новости.

Пятеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе. Всего в группе было семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 метров нескольким участникам восхождения стало плохо.