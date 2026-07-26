На Волге произошло ЧП с судном «Омега»

В Астраханской области в акватории Волги опрокинулось маломерное судно «Омега». Специалисты экстренных служб ведут поиски одного из пассажиров, пишет пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля, в Наримановском районе.

«Осуществляются мероприятия по поиску и спасанию одного из пассажиров», — подчеркнули в прокуратуре.

Астраханский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Информации о состоянии найденных пассажиров пока не поступало.

В ГКУ «Волгоспас» уточнили, что на судне находились двое детей, три женщины и один мужчина. Пять человек были спасены, продолжаются поиски одной из женщин.

Ранее сообщалось, что 28 декабря 2020 года судно «Омега», на борту которого было 19 рыбаков, затонуло во время шторма в Баренцевом море в районе Новой Земли из-за обледенения. Спасти удалось только двух человек, остальные погибли.

9 июля 2026 года на реке Алдан в Якутии перевернулась лодка с 5 пассажирами. Одному человеку удалось выбраться самостоятельно, тела остальных были обнаружены во время поисково-спасательной операции.