Ребенок застрял головой и задохнулся в детсаду, пока воспитатели праздновали

В бразильском городе Сан-Паулу произошла трагедия в частном детском саду Luz do Bras. Годовалый мальчик по имени Абдулай Дьенг скончался от удушья после того, как его голова оказалась зажатой между металлической перекладиной безопасности и настенным зеркалом в игровой комнате. Инцидент случился утром 22 июля, когда ребёнок остался без присмотра.

По данным следствия, малыш играл в помещении, когда просунул голову в узкий промежуток между зеркалом и стальной трубой. Выбраться самостоятельно он не смог. Предположительно, он пытался освободиться в течение шести минут, но тщетно — к моменту возвращения персонала он уже был без сознания. Сотрудники заметили пропажу не сразу, так как в это время большинство из них, по утверждению родственников, находились на праздновании дня рождения директора.

Только спустя врмя работники детсада обратились в военную полицию, вынося мальчика на руках. Малыша экстренно доставили в больницу Mooca, где врачи констатировали смерть. Отец ребёнка, Ибрахима Дьенг, уроженец Сенегала, привёз сына в учреждение всего за два часа до происшествия. Позже ему позвонили из сада и сообщили, что «Абдулай заболел и его везут в больницу», но правду родители узнали позже.

Адвокат семьи Эрсур де Оливейра заявил, что в момент трагедии дети остались без надзора, а персонал якобы участвовал в торжестве. Дело уже передано в прокуратуру, которая рассматривает возможность предъявления обвинений в непредумышленном убийстве. Гражданская полиция допросила пятерых сотрудников: директора, координатора, учителя, педагога и ещё одного работника. Муниципальный департамент образования пообещал провести проверку и, если нарушения подтвердятся, применить санкции вплоть до дисквалификации партнёрской организации.

Похороны Абдулая состоялись 24 июля. Его отец в интервью признался, что не может сдержать слёз, а мать мальчика переживает тяжёлое горе. Семья надеется, что расследование установит всех виновных, а принятые меры предотвратят подобные случаи в других учреждениях.