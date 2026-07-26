Что известно о мощном урагане, обрушившемся на Ростовскую область

Мощный ураган с ливнем и грозой, обрушившийся на Ростовскую область вечером 25 июля, привел к масштабным последствиям. По сообщениям властей, муниципальные режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Режимы "Повышенная готовность "- в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах.

По состоянию на 26 июля число пострадавших жителей Ростова-на-Дону достигло 28 человек. Один житель погиб. Всего за медицинской помощью по области обратился 51 человек, в больницах остаются 11 пострадавших, включая одного ребенка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По оперативным данным, в Ростове-на-Дону зафиксировано падение более одной тысячи деревьев. Некоторые из них падали на припаркованные автомобили. Многим автовладельцам не позавидуешь - на фото в соцсетях масса покореженных и придавленных стволами деревьев машин.

Последствия урагана все еще ликвидируют бригады спасателей и энергетиков. Заявки от граждан продолжают поступать - в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений.

Шквалистый ветер валил деревья и повреждал строительные конструкции. В жилом комплексе близ старого аэропорта порывом перевернуло автомобиль "Газель" и пост охраны.

Охранники, находившиеся в будке, получили травмы и обратились за медицинской помощью. В нескольких многоквартирных домах выбило оконные рамы. В одном из городских ресторанов во время свадебного банкета мощный поток воды и шквальный ветер обрушил потолок праздничного шатра, залив молодоженов и гостей. Ураганом вынесло окно в банкетном зале. К счастью, пострадавших среди присутствовавших нет.

Упавшие деревья в Ростове-на-Дону повредили контактную сеть в городе, приостановлено движение трамваев и троллейбусов, сообщил мэр города Скрябин. Также в ряде парков оказались сломаны аттракционы.

Повреждение линий электропередачи привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах, расположенных в 14 муниципальных образованиях. В числе пострадавших - города Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский и другие районы.

К восстановительным работам привлечены 182 аварийно-восстановительные бригады (603 человека, 205 единиц техники) энергетиков. Дополнительно прибыли 20 бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

Без централизованного водоснабжения остаются более 42 тысяч жителей. Вода отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты, Азов и хуторе Задонье. В Ростове из-за отсутствия электроэнергии были остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов.

Не обошлось и без задержек поездов. Из-за аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения, вызванного ураганом, в пути задерживаются свыше 100 пассажирских поездов.

По данным СКЖД, работа тяговых подстанций восстановлена, основные повреждения инфраструктуры устранены. К ликвидации последствий привлечены более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием, об изменениях информируют по SMS.

По данным МЧС, штормовое предупреждение продлено на 26-27 июля. МЧС призывает жителей соблюдать осторожность: держаться подальше от линий электропередачи, металлических конструкций и высоких деревьев, при грозе укрываться в капитальных зданиях или низинах. Пока, по сообщениям синоптиков, в Ростове переменная облачность, температура воздуха 24 градуса выше нуля. Осадков нет.