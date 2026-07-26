Добриндт допустил, что наезд на людей в Берлине является исламистским терактом

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что совершенный вечером 25 июля наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, является исламистским террористическим актом. Об этом сообщает ТАСС. Он добавил, что подозреваемый в наезде на людей находится в бегах. Ведомство задействовало максимум сил как берлинской, так и федеральной полиции. По словам главы министерства, подозреваемый в совершении наезда также напал на прохожих с мачете. Добриндт добавил, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за большого количества преступлений, радикализма и связей с исламистской средой. Министр также рассказал, что число пострадавших при наезде достигло 29. Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.