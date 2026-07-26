Муж убил популярную блогершу после того, как она обвинила его в педофилии

Муж убил американскую блогершу Сару Гилсон после того, как она публично обвинила его в педофилии. Перед гибелью женщина успела обратиться за защитным ордером, а последние минуты ее жизни попали в запись службы 911. Об этом сообщает People.

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Преступление было совершено 23 июля в городе Овассо, штат Оклахома. Полиция обнаружила в доме тела 43-летней Сары Гилсон и ее супруга Джереми Даффи, которому было 48 лет. По версии правоохранителей, мужчина убил жену, а затем покончил с собой.

Незадолго до этого Гилсон рассказала в TikTok, что собирается развестись с мужем и узнала о нем тревожную информацию. В публикации она назвала его педофилом. После этого видео стало вирусным.

Поводом для конфликта стали обвинения в неподобающем поведении Даффи по отношению к несовершеннолетней. По данным судебных документов, мать 15-летней девочки ранее подала заявление о защитном ордере против мужчины, утверждая, что он, будучи тренером детской баскетбольной команды, отправлял ей сообщения, целовал и прикасался к ней.

Сама Сара Гилсон также обращалась за защитой. Суд обязал Даффи покинуть дом и держаться подальше от бывшей супруги.

В день трагедии вызов в службу 911 поступил от ребенка, находившегося в доме. Диспетчер услышал, как женщина кричала и плакала, после чего раздался громкий звук. Когда полиция приехала на место, оба супруга были уже мертвы.

Сара Гилсон вела блог о лайфстайле, красоте и материнстве. У нее остались двое детей.