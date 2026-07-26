Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина увеличилось до 29.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. Он отметил, что на текущий момент известно как минимум об одном погибшем.

«Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом», — приводит слова министра РИА Новости.

Назван мотив теракта в Берлине

Ранее газета Bild со ссылкой на пожарную службу сообщила, что три человека находятся в критическом состоянии после наезда автомобиля в Берлине.