Полиция задержала пассажира автомобиля, который въехал в толпу в Берлине

В ночь с 25 на 26 июля правоохранители задержали пассажира автомобиля, который въехал в толпу в районе парка Тиргартен в Берлине. Об этом сообщила телерадиокомпания rbb.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, полиция задержала мужчину с иранским гражданством, который находился в машине вместе с водителем в момент ДТП.

В результате аварии в Берлине один человек погиб и еще более 10 человек пострадали. По данным СМИ, немецкая полиция рассматривает наезд на толпу как террористический акт, который совершили по исламистским мотивам. По данным журналистов, главным подозреваемым в нападении выступает 21-летний Абдул Баллут, который является сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

16 мая в городе Модена в итальянской области Эмилия-Романья автомобиль врезался в группу людей, в результате чего пострадали 10 человек. Во время задержания водитель попытался сбежать и ударил ножом человека, который в тот момент стоял у него на пути.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная на территории России.