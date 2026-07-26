Восемь частных домов загорелись в Астраханской области на фоне жары и ветра

12 строений, среди них восемь жилых домов, загорелись в поселке Нижний Баскунчак Астраханской области.

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

— В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе (...) Горит сухая растительность и 12 строений, в том числе восемь жилых домов, — говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняют сухая и жаркая погода, а также сильный ветер. К ликвидации возгорания привлекли 25 человек и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.

Позже в ведомстве добавили, что спасатели локализовали пожар на площади 900 квадратных метров.

23 июля квартира на Гончарной улице в центре Москвы, в которой 22 июля также произошло возгорание, снова загорелась. Из окон шел черный дым. На месте инцидента работали бригады скорой помощи и пожарные. Поврежденный огнем дом в 2019 году внесли в перечень объектов культурного наследия.

17 июля загорелась кровля двухэтажного здания центра дизайна и архитектуры Artplay на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Спасатели оперативно потушили пожар. Никто не пострадал.