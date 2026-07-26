Более 20 моряков пропали без вести после крушения судна в Южно-Китайском море

Вьетнамское судно Khoi Nguyen 18 затонуло в Южно-Китайском море в ночь на пятницу, 24 июля. На борту находились 62 человека, 23 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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По информации журналистов, после крушения моряки покинули судно на спасательных плотах. Их течением унесло в район архипелага Наньша (Спратли), где экипаж судна Министерства транспорта Китая спас 39 человек.

Сейчас 23 моряка числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается, говорится в материале.

19 июля пассажирский паром MV BARIMA, следовавший из Джорджтауна в Порт-Кайтума, потерпел крушение у побережья Гайаны. На борту судна находилось около 116 человек, сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл. Обнаружить судно спасателям удалось после того, как люди на борту запустили сигнальные ракеты.

Другой инцидент произошел летом прошлого года во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек.