Назван мотив теракта в Берлине

Намеренный наезд на толпу в центре Берлина рассматривается как террористический акт, совершенный радикалом-исламистом. Об этом заявили источники в силовых структурах Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие медиа.

Немецкая пресса в воскресенье продолжает выяснять личность радикала, который на автофургоне намеренно въехал в участников гей-парада (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в Берлине. В инциденте погибла одна женщина, 17 человек ранены.

«Следователи исходят из того, что речь идет о террористическом акте, совершенным по исламистским мотивам», — заявили источники Bild.

По их данным, подозреваемый 21-летний Абдул Баллут является сторонником террористической организации «Исламское государство»*.

Отмечается, что у немецкой госбезопасности есть «обширная информация» о его связях с исламистами и преданности радикальной идеологии. Он также был в поле зрения полиции по делам о тяжком избиении и вымогательстве.

Немецкие издания пишут, что Абдул Баллут является гражданином Германии ливанского происхождения. Этой весной он вышел из исправительного учреждения для молодежи.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.