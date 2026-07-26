Площадь пожаров во Франции достигла 115 тысяч гектаров

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что с начала сезона площадь территорий, выгоревших в результате природных пожаров, достигла 115 тысяч гектаров.

© Московский Комсомолец

В субботу он сообщал о рекордных 98 тысячах гектаров. На фоне аномальной жары леса охвачены огнём.

Президент Эммануэль Макрон отметил, что страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь послевоенный период.

Ранее сообщалось, что тушением пожара во Франции и эвакуацией, помимо 2,5 тысячи пожарных, занимаются 1,5 тысячи французских военнослужащих и 1,2 тысячи полицейских. Также к тушению привлекли 18 пожарных самолетов.