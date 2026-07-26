Семь человек пострадали после удара дрона ВСУ по Горловке

Семь мирных жителей получили ранения в результате удара украинского беспилотника по Горловке (ДНР).

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил глава города Иван Приходько.

— В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «ВМ») в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей, — написал Приходько в мессенджере МАКС.

Ночью 25 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны украинской армии. Силы противовоздушной обороны работали во всех районах региона. Российские военнослужащие ликвидировали БПЛА и ракеты ВСУ. В результате ударов пять человек получили ранения.

21 июля дрон ВСУ попал в квартиру жилого дома во Владимире, там начался пожар. Жильцов дома эвакуировали, огонь удалось ликвидировать.