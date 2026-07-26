В Астраханской области загорелись жилые дома, строения и сухая трава

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сухая растительность, 12 строений, в том числе 8 жилых домов загорелись в Астраханской области на общей площади в 900 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Астраханская обл., Ахтубинский район, п. Нижний Баскунчак. По прибытии установлено, что горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов. Площадь пожара 900 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение осложняют жаркая сухая погода и сильный ветер. С огнем борются 25 человек и 8 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позднее в МЧС России заявили о локализации возгорания на площади 900 кв.м.

В новость внесены изменения (13:39 мск) - добавлена информация о локализации пожара.