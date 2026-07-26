Пьяный россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу в квартире

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

По данным источника, россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу из сигнального пистолета, пытаясь удержать ее дома. Стражи порядка оперативно прибыли в квартиру на улице Высоковольтной и задержали нарушителя порядка.

У уфимца изъяли пневматическое и сигнальное оружие, а также коллекцию ножей. Выяснилось, что он уже был судим за незаконный оборот оружия. В результате стрельбы никто не пострадал, полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла погоня со стрельбой. Полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки иномарки, за рулем которой сидел пьяный водитель.