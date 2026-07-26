Юноша утонул при попытке доплыть до берега с надувного матраса в Башкирии

На озере Ольховом в Республике Башкортостан 19-летний юноша утонул при попытке добраться до берега с надувного матраса. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

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Трагедия произошла вблизи села Михайловка. Молодой человек плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, после чего решил самостоятельно вернуться на берег. Спустя некоторое время приятели потеряли его из виду.

Молодые люди побежали за помощью к спасателю ближайшего оборудованного пляжа, хотя сами отдыхали за его пределами — в месте, не предназначенном для купания. Спасатель несколько раз нырял в поисках парня, но не смог его найти.

Утром 26 июля водолазы обнаружили тело 19-летнего юноши в 25 метрах от берега на глубине около трех метров, передает сайт ведомства.

20 июля стало известно, что 11-летнего мальчика унесло течением в Кировском округе Приморского края. По данным МЧС, ребенок находился вместе с дедушкой в протоке Драгучина возле поселка Горные Ключи. Поиски, которые провели вечером 19 июля, не принесли результатов.