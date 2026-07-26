На отца завели дело после смерти троих детей от газа в Дагестане

В Махачкале возбуждено уголовное дело против отца троих детей, погибших от отравления газом, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану. Трагедия произошла вечером 25 июля в доме на улице Бугленской.

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Дети остались без надлежащего контроля, открыли газовый кран и получили острое отравление, от которого скончались. В момент трагедии дома была мать — она пыталась привести детей в чувство, но не смогла.

Отцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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