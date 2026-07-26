Один человек погиб, 13 пострадали в Ростове-на-Дону в результате разгула стихии

Разгул стихии, обрушившийся на донскую столицу и область 25 июля, обернулся трагедией. Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в результате непогоды пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы. К сожалению, один человек погиб. Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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По данным начальника Управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского, из-за шквалистого ветра и ливня в городе зафиксировано более 100 аварийных происшествий. В течение всей ночи с последствиями боролись шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, а также 21 аварийная бригада от районных администраций и сил ресурсоснабжающих организаций.

В ходе восстановительных работ ликвидированы последствия 26 происшествий, еще 73 остаются на контроле. Как отмечается в сообщении Скрябина, в первую очередь с проезжих частей и тротуаров убирают крупные стволы и ветви поваленных деревьев, представляющие опасность для пешеходов и транспорта. Чистовая уборка запланирована на втором этапе.

Водоснабжение в городе восстановлено в полном объеме. Аварийно-восстановительные работы на электросетях продолжаются.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о перебоях с энергоснабжением в 15 городах и районах региона. Непогода также внесла коррективы в график движения поездов: в Ростове задерживаются 27 пассажирских составов.