В Махачкале трое детей умерли от отравления газом, оставшись без присмотра

Трое маленьких детей погибли, отравившись газом в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, трагедия произошла 25 июля. Дети, проживавшие в частном доме на улице Бугленской, остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран. Газ быстро распространился по дому и дети, надышавшись им, получили смертельное отравление.

В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Новость дополняется.