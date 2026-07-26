Восемь членов семьи найдены мертвыми на месте «подозрительного» пожара

Восемь членов семьи погибли при пожаре в американском штате Мичиган, у некоторых были обнаружены огнестрельные ранения. Пожарные выехали по экстренному вызову и обнаружили тела, среди которых было шесть детских трупов.

В Мичигане произошла страшная трагедия: сотрудники экстренных служб, прибывшие на вызов в связи с пожаром в доме, обнаружили тела восьмерых членов одной семьи, в том числе шестерых детей. По крайней мере у некоторых из числа погибших в доме были огнестрельные ранения, пишет The Guardian.

В пятницу, около 11:40 по местному времени, сотрудники офиса шерифа округа Оттава и пожарные из пожарной части Гранд-Хейвена выехали по вызову в дом на Риверсайд-Трейл в городке Гранд-Хейвен.

Когда пожарные вошли в задымлённый дом, чтобы потушить огонь, они обнаружили страшную картину.

«Мы вошли в дом, чтобы потушить пожар, потому что из окон шел дым. Когда мы вошли внутрь, то увидели, что в доме находятся тела нескольких человек, – сообщил капитан Джейкоб Спаркс на пресс-конференции. – У некоторых из них оказались огнестрельные ранения».

Власти подтвердили, что среди погибших были двое взрослых и шестеро детей в возрасте от пяти до 15 лет. Их личности пока не разглашаются.

По сообщению ABC News, вскрытие будет завершено в выходные, а следователи продолжат выяснять, что именно произошло.

Власти заявили, что в настоящее время они не ищут подозреваемых за пределами дома, хотя Спаркс подчеркнул, что расследование продолжается.

«Я не хочу делать поспешных выводов», — сказал он.

«Это сложная, запутанная ситуация», – заявил Джейкоб Спаркс.

Пока что одна из версий – убийство с последующим самоубийством. Он добавил, что все, кто жил в сгоревшем доме, мертвы. Спаркс назвал пожар «подозрительным» и предположил, что он был устроен намеренно.

К расследованию подключились следователи из отдела по расследованию поджогов полиции штата Мичиган. Власти считают, что пожар начался внутри дома, но точная причина и очаг возгорания пока не установлены.

Дом расположен в городке Гранд-Хейвен, недалеко от города Гранд-Хейвен и примерно в 32 км к югу от Маскегона, штат Мичиган.

Расследование продолжается, и власти заявили, что после вскрытия тел жертв ожидается получение дополнительной информации.