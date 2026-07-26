Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома в Москве

Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна квартиры на четвертом этаже дома на юго-западе Москвы.

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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры четвертого этажа жилого дома на улице Винокурова выпал малолетний ребенок. Девочка 2023 года рождения госпитализирована, — уточнила она.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по этому факту.

23 июля двухлетний мальчик выпал из окна квартиры второго этажа на Зверинецкой улице в Москве. Ребенка доставили в больницу.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна квартиры четвертого этажа в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика доставили в больницу.