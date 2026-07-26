Тела альпинистов не смогли эвакуировать с Эльбруса из-за погоды

Тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе, не получается эвакуировать из-за погодных условий.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

«Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям», — рассказали в ведомстве.

По данным правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, погибшие приехали из Боснии и Герцеговины.

В МЧС добавили, что двоих спасенных альпинистов уже передали медицинским работникам, а поиски еще троих продолжаются. На месте работают восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Ранее сообщалось, что семь застрявших на Эльбрусе туристов подали сигнал бедствия в субботу, 25 июля.